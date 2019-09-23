- 00:15 Пожар на нефтебазе в Киеве: горят цистерны с топливом, слышны взрывы
- 22.09 23:51 Могут отняться конечности: нейрохирург рассказал о перспективах Анастасии Заворотнюк
- 22.09 23:43 Стало известно, кто покинул пятый эфир "Танців з зірками"
- 22.09 23:23 Синоптики «перепутали»: вопреки прогнозам, в горах Крыма пошел первый снег
- 22.09 22:58 Под Николаевом автомобиль влетел в жилой дом: людей спасло чудо
- 22.09 22:28 Под Одессой второй раз за сутки напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы»
- 22.09 21:59 Бронемашины разбились вдребезги: на военных учениях в России произошло резонансное ЧП
- 22.09 21:30 «Динамо» в Полтаве уничтожило «Ворсклу» и потеряло Бурду: видеообзоры матчей УПЛ
- 22.09 21:28 Счастье здесь больше не живет: в сети показали печальное фото из Донецка
- 22.09 20:59 Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты
- 22.09 20:45 «Челси» – «Ливерпуль» — 1:2: видео голов матча чемпионата Англии
- 22.09 20:44 Письма из-за решетки: Сенцов принял участие в акции в поддержку узников Кремля
Пожар на нефтебазе в Киеве: горят цистерны с топливом, слышны взрывы (видео)
Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Киеве по адресу улица Вискозная, 2 начался масштабный пожар. Предварительно, горят цистерны с топливом.
Пожару был присвоен второй ранг сложности. Жильцы окружающих районов видят зарево и слышат хлопки. Для помощи в тушении вызвали пожарный поезд, пишет Информатор.
К месту инцидента направляются дополнительные силы ГСЧС. Известно, что уже направлено 18 единиц техники.
По данным издания, горит 9 цистерн с разливом топлива на площади около 500 квадратных метров.
На данный момент улица Вискозная полностью перекрыта. По состоянию на 23:10 стало известно, что спасатели хотят привлечь пожарный поезд.
Информация о пострадавших отсутствует.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в Чечне сгорел торговый центр, огнем было охвачено три этажа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...