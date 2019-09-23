Происшествия

Пожар на нефтебазе в Киеве: горят цистерны с топливом, слышны взрывы (видео)

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Киеве по адресу улица Вискозная, 2 начался масштабный пожар. Предварительно, горят цистерны с топливом.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Жильцы окружающих районов видят зарево и слышат хлопки. Для помощи в тушении вызвали пожарный поезд, пишет Информатор.

К месту инцидента направляются дополнительные силы ГСЧС. Известно, что уже направлено 18 единиц техники.

По данным издания, горит 9 цистерн с разливом топлива на площади около 500 квадратных метров.

На данный момент улица Вискозная полностью перекрыта. По состоянию на 23:10 стало известно, что спасатели хотят привлечь пожарный поезд.

Информация о пострадавших отсутствует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в Чечне сгорел торговый центр, огнем было охвачено три этажа.

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