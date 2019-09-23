Удаляет половые органы и высасывает кровь: в США завелся страшный убийца животных

Мир

В США среди фермеров штата Орегон начали шириться панические настроения: неизвестное существо начало выпивать из молодых коров и быков кровь. Плюс ко всему, оно удаляет половые органы и языки. Об этом пишет Opb.org.

Издание отмечает, что подобное уже наблюдалось в 1980-е годы. Тогда один фермер обнаружил свою корову без крови с аккуратно вырезанным выменем, все манипуляции будто проводил опытный хирург. Вокруг самой туши не было ни капли крови.

В свою очередь, фермер Энди Дэвис столкнулась с подобной проблемой два года назад. Ее сын, профессиональный мясник, не смог установить, каким инструментом были вырезаны органы и сделаны надрезы на коже.

В этом году летом были убиты сразу 5 быков на ранчо Silvies Valley Ranch. Расследование ничего не дало. Туша одного быка по сей день лежит на месте убийства. Примечательно, что тело высохло под палящим солнцем, но не разложилось. Его также обходят стороной разные хищники.

Часть жителей штата подозревают, что в этом деле замешано нечто непонятное, вплоть до инопланетян. Якобы пришельцы при помощи луча захватывают животных. Некоторые люди настаивают на исследовании тел со счетчиком Гейгера. Они уверены, что от быков исходят большие дозы радиации. Другая версия касается известной уже многим чупакабры. Известно точно одно: быки не были отравлены или завалены медведем, пумой, волками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пару лет назад в селе на Прикарпатье чупакабра убила за ночь до трех десятков кроликов.

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