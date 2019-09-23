Украина

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник

Украинский Гидрометцентр подтвердил прогноз синоптика Натальи Диденко о том, что понедельник, 23 сентября, в Киеве пройдет без осадков.

Тем не менее будет облачно, температура ночью составит 6−8 градусов тепла, днем — 13−15 градусов.

Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.

Напомним, теплее всего в понедельник будет на Западе и Юге Украины, где столбики термометров поднимутся до отметки в 18−20 градусов выше нуля.

В Украине также осадков преимущественно не ожидается, небольшой дождь возможен только на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и восточных областях.

Температура ночью 4−9 градусов тепла, в Карпатах — 1−3 градусов тепла, днем будет теплее — до 11−16 градусов, а на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны — до 24 градусов выше нуля.





Прогноз погоды в Украине на октябрь читайте в статье «ФАКТОВ» «Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре».

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