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Ребенок-осьминог: в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и четырьмя руками (фото)
В индийском штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и четырьмя руками (при этом у нее только три кисти рук). Как сообщает Daily Star, 24-летняя женщина произвела на свет естественным путем сразу двоих детей: мальчик родился здоровым, а его сестра — с аномалией. Врачи предполагают, что индианка забеременела тройней, но два плода соединились в матке.
За время беременности будущая мать, которая, как и ее муж, ни умеет читать и писать, ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.
Хирурги намереваются удалить лишние пары конечности в ходе операции.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Китае девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние.
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