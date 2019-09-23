Происшествия

ДТП с 9 погибшими на трассе Киев — Чоп: новые детали и фото с места трагедии

В ГСЧС обнародовали подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 22 сентября на 240 км трассы Киев — Чоп. Спасателей привлекали для деблокирования выживших пассажиров из пострадавшего автобуса, а также для извлечения тел четырех погибших. Еще пять тел пришлось доставать из-под автобуса.

Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей. Травмы получили 11 человек, детей ни среди пострадавших, ни среди погибших нет, сообщили в Управлении ГСЧС в Житомирской области.

На месте инцидента работали 47 человек и 17 единиц техники, в т. ч. 15 спасателей. Также на место прибыли 6 бригад скорой помощи.

Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в автобусе находились работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), которые возвращались с отдыха в Карпатах. Их автобус столкнулся с фурой DAF с цистерной, которая двигалась в сторону Киева.

«ФАКТЫ» писали также о другом смертельном ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 21 сентября в Одесской области — там также погибли 9 человек, включая водителя.

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