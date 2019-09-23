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В страшной аварии на трассе Киев-Чоп погибли 9 человек: первые подробности и фото с места ДТП
В ночь на понедельник, 23 сентября, в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошла ужасная авария — фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), которые возвращались с отдыха в Карпатах.
Как удалось узнать «ФАКТАМ», ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. На данный момент известно о девяти погибших, еще 11 сотрудников ТТУ находятся в больнице, четверо из которых — в реанимации. Источник издания в полиции уточнил, что авария произошла возле села Большой Молодьков (250 км трассы). Фура DAF с цистерной двигалась в сторону Киева, однако водитель не справился с управлением и машина влетела в автобус, который стоял на обочине.
Местная полиция отмечает, что во время движения у автобуса возникли технические неисправности и водитель остановился для замены колеса. Во время столкновения с фурой часть пассажиров была на обочине, а часть находилась внутри автобуса.
Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу жуткая авария произошла в Одесской области. Там фура столкнулась с переполненной маршруткой, вследствие чего погибли девять человек.
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