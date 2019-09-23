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Доллар и евро снова подешевели: какой курс валют установлен 23 сентября
На понедельник, 23 сентября, Национальный банк снова повысил официальный курс гривни, установив его на уровне 24,43 гривен за доллар.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 20 cентября, курс доллара снизился на 18 копеек.
Официальный курс евро на понедельник, 23 сентября, установлен на уровне 26,95 гривен. По сравнению с 20 сентября он снизился на 30 копеек.
Напомним, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян предупредил, что украинская национальная валюта может «просесть» с приближением отопительного сезона.
О тенденциях на валютном рынке читайте в обзоре «ФАКТОВ» Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!