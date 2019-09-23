Деньги

Доллар и евро снова подешевели: какой курс валют установлен 23 сентября

На понедельник, 23 сентября, Национальный банк снова повысил официальный курс гривни, установив его на уровне 24,43 гривен за доллар.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 20 cентября, курс доллара снизился на 18 копеек.

Официальный курс евро на понедельник, 23 сентября, установлен на уровне 26,95 гривен. По сравнению с 20 сентября он снизился на 30 копеек.

Напомним, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян предупредил, что украинская национальная валюта может «просесть» с приближением отопительного сезона.

О тенденциях на валютном рынке читайте в обзоре «ФАКТОВ» Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен.



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