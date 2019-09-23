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Спорт

9 мячей в 11 матчах: форвард сборной Украины Яремчук феерит в футболке «Гента» (видео)

10:14 23 сентября 2019 107
Роман Яремчук
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, чей гол недавно спас сборную Украины от поражения в спарринге с Нигерией, продолжает восхищать своей результативностью фанатов бельгийского «Гента». Вот и в очередном матче чемпионата страны на поле «Зюльте-Варегем» 23-летний форвард реализовал пенальти и забил с игры, чем помог своей команде набрать одно очко — 2:2 (Игорь Пластун отыграл в составе гостей первый тайм, а Роман Безус находился на скамейке запасных).

Всего же в пяти встречах чемпионата Бельгии Яремчук забил 5 мячей и в списке лучших голеадоров лиги уступает (еще с четырьмя футболистами) только экс-форварду киевского «Динамо» 33-летнему Дьемерси Мбокани из «Антверпена» (6 голов).

Кроме того, форвард сборной Украины, поразивший в этом году ворота команд Люксембурга, Сербии и Нигерии, уже забил четыре мяча за «Генк» в Лиге Европы. Девять точных ударов (плюс один ассист) в 11 поединках сезона — блестящий показатель Романа! Всего же 90 поединках в футболке «Гента» украинский нападающий забил 30 мячей и 11 раз удачно ассистировал одноклубникам.

После семи сыгранных матчей «Гент» с 14 очками занимает в чемпионате Бельгии пятое место, на четыре пункта уступая лидирующему «Стандарду», у которого на один поединок больше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Яремчук впервые стал отцом.

Фото ФК «Гент»

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