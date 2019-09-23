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Шоу-бизнес

Заворотнюк просила помощи у Кобзона: вдова артиста сделала признание (видео)

10:41 23 сентября 2019 225
Кобзон
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая старается победить рак, ранее просила помощи у Иосифа Кобзона.

Об этом в программе «Ты не поверишь» заявила вдова артиста Нелли Кобзон.

Она отметила, что Кобзон относился к Заворотнюк, как к дочери, но она только раз обратилась к нему с просьбой о помощи. «Это не было связано с медициной. Это были какие-то жизненные ситуации. Настя не могла сама решить. Иосиф Давыдович, помогал всем страждущим и Насте он тоже помог», — призналась вдова Кобзона (смотреть на видео с 48:00).

Женщина добавила, что не знала о болезни Заворотнюк, так как была не в России, а в интернете не сидит. Сейчас она готова помочь родственникам актрисы, но не уверена, что стоит им звонить.

«Надо бороться за жизнь. Надо все сделать для того, чтобы использовать каждую возможность, каждое лекарство, каждое назначение», — посоветовала вдова Кобзона.

Напомним, что сам Кобзон боролся с онкологическим заболеванием 14 лет. Умер певец год назад.

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