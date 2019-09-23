- 10:41 Заворотнюк просила помощи у Кобзона: вдова артиста сделала признание
- 10:41 «Птички вылетели из яичка»: MARUV высказалась о вылете из «Танців з зірками»
- 10:31 Смертельное ДТП в Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
- 10:14 9 мячей в 11 матчах: форвард сборной Украины Яремчук феерит в футболке «Гента»
- 10:13 Доллар и евро снова подешевели: какой курс валют установлен 23 сентября
- 10:11 Очень рискует: врачи боятся за жизнь Седоковой
- 10:06 Украинская красавица из рейтинга «ФАКТОВ» второй раз подряд выиграла престижный фитнес-турнир
- 09:59 Я 25 лет не сбривал усы: знаменитый Мачете, Дэнни Трехо провел выходные в Киеве
- 09:44 ДТП с 9 погибшими на трассе Киев — Чоп: новые детали и фото с места трагедии
- 09:21 «Она лежит просто, умирает»: пациентка медцентра рассказала страшные новости о Заворотнюк
- 09:12 "Не был суперважным": у Зеленского сделали неожиданное заявление о выдаче Цемаха России
- 08:56 София Ротару поразила цветущим видом в Италии
Заворотнюк просила помощи у Кобзона: вдова артиста сделала признание (видео)
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая старается победить рак, ранее просила помощи у Иосифа Кобзона.
Об этом в программе «Ты не поверишь» заявила вдова артиста Нелли Кобзон.
Она отметила, что Кобзон относился к Заворотнюк, как к дочери, но она только раз обратилась к нему с просьбой о помощи. «Это не было связано с медициной. Это были какие-то жизненные ситуации. Настя не могла сама решить. Иосиф Давыдович, помогал всем страждущим и Насте он тоже помог», — призналась вдова Кобзона (смотреть на видео с 48:00).
Женщина добавила, что не знала о болезни Заворотнюк, так как была не в России, а в интернете не сидит. Сейчас она готова помочь родственникам актрисы, но не уверена, что стоит им звонить.
«Надо бороться за жизнь. Надо все сделать для того, чтобы использовать каждую возможность, каждое лекарство, каждое назначение», — посоветовала вдова Кобзона.
Напомним, что сам Кобзон боролся с онкологическим заболеванием 14 лет. Умер певец год назад.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...