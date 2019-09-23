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«Она лежит просто, умирает»: пациентка медцентра рассказала страшные новости о Заворотнюк

9:21 23 сентября 2019 4637
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, получает в московской клинике только паллиативную помощь.

Об этом телеканалу НТВ сообщила женщина, представившаяся пациенткой «Европейского медицинского центра», где лечится Заворотнюк.

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По словам собеседницы канала, 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а уже на следующий день врачи якобы прекратили лечить актрису.

Женщина отметила, что в настоящее время, по ее данным, врачи занимаются только поддержанием работы сердца телезвезды.

Она уверена, что дни актрисы уже сочтены. «Она лежит просто, умирает», — резюмировала соседка актрисы по больнице.

Напомним, что ранее друг Заворотнюк, ссылаясь на директора актрисы, рассказал журналистам о второй операции и хороших анализах. По его словам, у Заворотнюк есть прекрасные шансы на выздоровление.

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