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У Зеленского заговорили о подготовке нового «Будапештского меморандума»
В Офисе президента Украины обсуждают идею подписания нового международного соглашения, которое заменит Будапештский меморандум. К нему могут присоединиться Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция и Китай, сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.
«Вопрос в том, чем мы наполним этот договор? Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать», — заявил Ермак в интервью Левому Берегу.
По его словам в интервью Левому берегу, такое соглашение должно будет зафиксировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Гарантами выполнения нового соглашения, по замыслу президентской команды, могли бы выступить международные организации, которые откроют в Киеве свои штаб-квартиры.
Напомним, ранее Ермак объяснил, собираются ли в Украине применять «формулу Штайнмайера» для завершения войны на Донбассе.
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