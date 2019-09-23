24.23 / 24.50 26.60 / 27.02
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Бриллианты» вместо слез: армянская девушка плачет кристаллами (видео)

11:28 23 сентября 2019 428
Глаз со слезами-кристаллами
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

22-летняя армянская девушка Сатеник Казарян вот уже более двух месяцев страдает от непонятного явления. Ежедневно она «выплакивает» около 50 кристаллов с острыми углами, что причиняет ей серьезную боль. «Каждый мой день превратился в ад», — говорит армянка.

Врачи, к которым она обратилась, впервые столкнулись с подобным явлением. Однако этот феномен, хотя и очень редко встречается, но все же не уникален. Как пишет Sputnik Армения, московский врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что «ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости». При определенных генетических или воспалительных заболеваниях глаза или организма в целом могут возникать нарушения в составе жидкости.

Подобные «хрустальные слезы» могут формироваться не только в глазах, но также в других органах тела — в печени или в почках.

Ранее «ФАКТЫ» приводили советы врача-офтальмолога: глаз, в который влетела мошка или попала соринка, нужно промывать только водой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер