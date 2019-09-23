«Бриллианты» вместо слез: армянская девушка плачет кристаллами (видео)

Мир

22-летняя армянская девушка Сатеник Казарян вот уже более двух месяцев страдает от непонятного явления. Ежедневно она «выплакивает» около 50 кристаллов с острыми углами, что причиняет ей серьезную боль. «Каждый мой день превратился в ад», — говорит армянка.

Врачи, к которым она обратилась, впервые столкнулись с подобным явлением. Однако этот феномен, хотя и очень редко встречается, но все же не уникален. Как пишет Sputnik Армения, московский врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что «ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости». При определенных генетических или воспалительных заболеваниях глаза или организма в целом могут возникать нарушения в составе жидкости.

Подобные «хрустальные слезы» могут формироваться не только в глазах, но также в других органах тела — в печени или в почках.

Ранее «ФАКТЫ» приводили советы врача-офтальмолога: глаз, в который влетела мошка или попала соринка, нужно промывать только водой.

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