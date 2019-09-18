Прямая линия

Глаз, в который влетела мошка или попала соринка, нужно промывать только водой, — врач-офтальмолог

Что делает человек, когда начинает хуже видеть? Чаще всего идет в салон оптики, где после проверки зрения ему подберут очки. Но ухудшение зрения может быть симптомом многих глазных заболеваний, которые без лечения нередко угрожают слепотой. Какие признаки должны насторожить? Что делать, если в глаза попал раствор щелочи? Как справиться с синдромом сухого глаза? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская.

«Попавшую на глазную поверхность известь надо как можно быстрее смыть, чтобы она не проникла вглубь»

*— Здравствуйте, Оксана Петровна! Вас беспокоит Наталия, 60 лет. Я живу в Киеве, но часто уезжаю к старенькой маме в село. Иногда во время работы на огороде или в саду глаза запорашивает пыль, попадает соринка. Как себе помочь?

— Главное — тщательно и обильно промыть глаза, причем только водой. Недавно пришлось лечить женщину, которой запорошило глаза землей. Она начала промывать их водой, а сосед в качестве антисептика посоветовал водку. В результате женщина получила двусторонний ожог глаз.

Если соринку вымыть не удается, можно попытаться удалить ее скрученной в жгутик ваткой. После этого по возможности закапать в глаза антисептик (фурацилин, хлоргексидин) в разведении, предназначенном для глаз. Годятся и капли с антибиотиком. При обильном слезотечении можно заложить за нижнее веко глазную мазь.

Когда удалить инородное тело не получается или состояние вызывает тревогу: боль в глазу не утихает, появились слезотечение, светобоязнь, покраснение конъюнктивы, не экспериментируйте и не ждите, пока «само пройдет», а обратитесь к врачу. Пункт неотложной глазной помощи в Киеве находится в Александровской клинической больнице (улица Шелковичная, 39/1). Иногда инородное тело скрывается под веком, где его трудно увидеть, и человек недооценивает тяжесть травмы. А из-за нее может развиться грозное инфекционное осложнение — воспаление роговицы (кератит) или ее язва.

Бывает, что в глаз попала мошка, которая спряталась под веком. Человека беспокоят боль, резь и жжение, слезотечение, но самостоятельно достать насекомое не удается. Нужно идти к врачу: доктор вывернет веко и удалит мошку, чтобы предупредить дальнейшее раздражение и воспаление.

*— Звонит Евдокия из Переяслава-Хмельницкого Киевской области. Что делать, если в глаз попал кусочек проволоки?

— При работе с металлом или деревом желательно надевать защитные очки. Эта, казалось бы, мелочь, может спасти зрение. Застрявшее в глазу инородное тело не пытайтесь вытянуть самостоятельно, чтобы не усугубить травму и не прибавить нам работы. У нас нередко лечатся «умельцы» с повреждением глаз кусочком тоненькой проволоки из металлической щетки.

Сейчас наблюдаем пациента, которому при работе с металлом в глаз попала металлическая стружка. Возникло проникающее ранение глаза, но только спустя сутки мужчина обратился к доктору. Если бы посидел дома еще немного, то из-за воспаления всех структур глаза (эндофтальмита) мог потерять не только зрение, но и сам глаз.

*— Татьяна из Полтавы. На даче часто белим стволы деревьев известью. Что делать, если брызги раствора попадают в глаза?

— Как можно скорее тщательно промыть водой, причем длительно — до 20—30 минут. Если на поверхности глаз видны глыбочки, нужно попытаться их удалить, чтобы известь не растворялась и не повреждала глаз глубже. Затем закапать глаза каплями: с антисептиком или антибиотиком, либо слезозаменителями. Можно заложить глазную мазь с антибиотиком, и сразу — к врачу!

Известь вызывает тяжелые щелочные ожоги. Если в глаз попадает кислота, то происходит коагуляция, и химическое вещество не проникает глубоко. А щелочь вызывает некроз, который способствует ее глубокому проникновению. Пациента с ожогом первой степени, вызванным щелочью, мы всегда госпитализируем в стационар, ведь завтра глубина поражения, скорее всего, увеличится до второй степени.

Правила первой помощи при повреждении глаз Тщательно промыть глаз водой.

Постараться аккуратно удалить инородное тело — водой или ватным тампоном.

Закапать капли с антибиотиком.

При светобоязни использовать капли с гиалуроновой кислотой (слезозаменители), заложить глазную мазь с антибиотиком.

Если не получилось удалить инородное тело, обратиться к врачу как можно скорее.

«Искривление прямых линий, появление пятен указывают на проблемы с сетчаткой»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Ирина, киевлянка, 60 лет. У меня близорукость минус четыре. Работаю в офисе, и почти весь день — за компьютером. Время от времени перед глазами начинают проплывать мушки. Что делать?

— Обратиться к врачу, чтобы доктор, предварительно расширив зрачок, осмотрел глазное дно. Мушки часто появляются на фоне сумерек или, наоборот, на ярко-белом фоне, когда человек, например, смотрит на потолок. Причина их появления — деструкция стекловидного тела. С возрастом оно начинает изменяться, причем у близоруких людей несколько раньше.

В некоторых случаях это может приводить к дальнейшей отслойке стекловидного тела, иногда — к повреждениям и отслойке сетчатки. Угрожающие признаки этого состояния: появление вспышек или сверкание молний в глазу.

Сама по себе деструкция стекловидного тела не требует специального лечения. Однако, если мушки сильно выражены, мешают смотреть, поможет специальный лазер. Также хорошо принимать витаминные комплексы, которые содержат лютеин и зеаксантин. При желании можете обратиться ко мне на консультацию, записавшись в будние дни по телефону (067) 217−44−44.

*— Это Юлия из города Бровары Киевской области, 61 год. Как часто нужно посещать офтальмолога?

— Если нет жалоб, то раз в год. Но срочно посетить врача следует при появлении вспышек в глазах, искривлении контуров предметов, двоения, сужения поля зрения, при котором человек перестает замечать какие-то предметы, промахивается, когда берет что-то со стола, спотыкается или падает на ступеньках.

— Как проверить зрение самостоятельно?

— Есть простые и доступные методы самоконтроля. На остановке заметьте, с какого расстояния вы видите номер автобуса или троллейбуса, причем по очереди каждым глазом. Дома определите, на каком расстоянии хорошо виден циферблат часов. И раз в две недели устраивайте очередную проверку. Заметили ухудшение — сразу к врачу.

Важно не пропустить проблемы с сетчаткой. Они проявляются искривлением прямых линий, появлением пятна перед глазом. Можно выполнить несложный тест. Поставьте в центре на тетрадной странице в клеточку жирную точку, и в очках для чтения на расстоянии 30 сантиметров, закрыв один глаз, другим неподвижно сфокусируйте взгляд на этой точке. Появились любые пятна, выпадают или искривляются прямые линии — обращайтесь к доктору.

*— Светлана из города Нежин Черниговской области, 63 года. Мне поставили диагноз начальная катаракта. Что делать?

— Помутнение хрусталика вылечить каплями или таблетками невозможно, хотя, чтобы замедлить развитие катаракты, мы назначаем комплексы витаминов и антиоксидантов. Но единственный надежный метод лечения — операция по замене хрусталика. Ждать, пока катаракта созреет, не стоит. Если пациент на таблице проверки зрения не видит дальше трех строчек, хрусталик нужно менять.

— Почему нельзя затягивать с операцией?

— Раньше во время вмешательства врач вскрывал половину глазного яблока, чтобы целиком удалить плотный хрусталик. Теперь считаем, что чем он мягче, тем легче его удалить.

Используя эндоскопические технологии, врач с помощью ультразвука дробит хрусталик и удаляет его части. Когда катаракта запущена, требуется более мощный ультразвук, а это может привести к осложнениям. Более того, помутневший хрусталик увеличивается в размере, а при дальнозоркости это может спровоцировать острый приступ глаукомы.

Когда нужен осмотр офтальмолога Если появляются вспышки и пятна перед глазами.

Есть плавающие мушки в поле зрения.

Беспокоит искривление прямых линий.

Возникает двоение.

Сужается поле зрения.

Установили диагноз сахарный диабет.

Снижается зрение.

«Из-за того, что во время работы за компьютером человек редко моргает, возникает сухость конъюнктивы»

*— Прямая линия? Это Елена из города Днепр. К концу дня глаза устают, кажется, будто в них песок попал. Это можно предупредить?

— Да, но предварительно надо выяснить, чем вызван синдром сухого глаза: недостатком продукции слезы или истончением либо отсутствием жирового слоя слезной пленки. Первая форма чаще бывает у женщин, вступивших в менопаузу, пациентов, которые длительное время закапывают в глаза препараты для лечения глаукомы, и при некоторых заболеваниях. Вторая форма возникает у тех, кто страдает хроническими заболеваниями век (например, блефаритом).

В первом случае нужны капли-слезозаменители, содержащие гиалуроновую кислоту, которая хорошо увлажняет поверхность глазного яблока. Желательно использовать капли с нетоксичными консервантами либо без них вообще.

Если синдром сухого глаза связан с проблемой липидного слоя, то подойдут капли, в состав которых входят жиры, а также обязательно нужно лечить веки.

— Еще у меня на улице начинают слезиться глаза.

— Это тоже проявление синдрома сухого глаза, возникающее при нарушении целостности липидной пленки и быстром испарении влаги. Слеза не держится на поверхности глаза, и любой раздражитель — свежий воздух или ветер — вызывает рефлекторное слезотечение. Капли порекомендует врач. Обычно мы назначаем те, которые содержат липиды или гиалуроновую кислоту.

Закапывать глаза следует перед сном. Если синдром сухого глаза тяжелый, за час-полтора до сна полезно закладывать за веки мазь с витамином А, гиалуроновую кислоту в высокой концентрации либо гель, в составе которого она есть. Тогда ночью будете спать спокойно.

*— Игорь, киевлянин. Как понять, есть ли у меня синдром сухого глаза? Иногда появляется резь в глазах, размытость.

— Сосредоточенные на работе люди перед экраном обычно редко моргают, и конъюнктива пересыхает. Если чувствуете, что зрение вдруг «поплыло», а после того, как закрыли и открыли глаза, видеть стали отчетливее, то можно заподозрить синдром сухого глаза. Тогда нужно применять капли искусственная слеза.

— Можно купить их самостоятельно?

— Лучше посоветоваться со специалистом, который порекомендует качественные препараты, в составе которых есть гиалуроновая кислота, комплекс с жировыми молекулами либо антисептиками. Но если при использовании капель жалобы остаются, идите к врачу, чтобы выяснить причину. Свои вопросы вы также можете задать специалистам на сайте Всеукраинского альянса офтальмологов.

*— Это Марина из Киева. У меня с детства близорукость, и я переживаю за дочку, которая пошла в первый класс. Как предупредить ухудшение зрения?

— К сожалению, при близорукости играет роль генетическая предрасположенность. Если ребенок будет подвергаться чрезмерной зрительной нагрузке, то боюсь, что близорукости избежать не удастся. Миопию сегодня называют тихой эпидемией: по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый второй человек в мире будет плохо видеть вдаль.

В ухудшении зрения ребенка есть доля вины родителей. Вместо того, чтобы поиграть с малышом в подвижные игры, порисовать, полепить из пластилина, ребенку дают в руки гаджет с мелким изображением на экране. Глазик еще не сформирован и не готов к такой нагрузке. В будущем это приведет к быстрому развитию близорукости.

— Но оградить ребенка от современных планшетов и смартфонов все равно не получится.

— И не нужно. Важно научить правильно пользоваться. Считаю, что детям до пяти лет нежелательно вообще давать в руки гаджеты. Младшие школьники не должны пользоваться ими больше 15—20 минут в день. Старшим детям следует напоминать о перерывах, во время которых нужно вставать и разминаться, а не включать телевизор или читать книгу. Идеально, если ребенок не менее двух часов в день проводит на свежем воздухе. Причем не сидит на скамейке, уставившись в телефон, а играет в подвижные игры, бегает и прыгает.

Признаки синдрома сухого глаза Ощущение песка в глазах.

Раздражение, зуд, жжение.

Покраснение конъюнктивы.

Нечеткость зрения.

Повышенная светочувствительность.

Слезотечение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что глазные капли от аллергии нельзя применять длительно, поскольку они могут вызвать глаукому. Также мы сообщали, почему нельзя спать в контактных линзах и какие продукты способствуют улучшению зрения, а какие вредны для глаз.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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