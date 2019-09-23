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Происшествия

Поцеловал в губы 6-летнюю девочку: в Харькове извращенца поймали на горячем

13:55 23 сентября 2019 538
Ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове родители шестилетней девочки задержали и передали полиции подозрительного мужчину, который приставал к ребенку. Инцидент произошел 22 сентября около 16:00 на улице Дизельной, когда взрослые зашли в магазин, а девочка осталась их дожидаться на улице.

Мужчина поцеловал девочку в губы, после чего она расплакалась.

В сети появилось видео, снятое до приезда полиции, в кадре подозреваемый оправдывается, утверждая, что не хотел обидеть девочку.

«В полиции уже установили личность гражданина. Им оказался 43-летний, ранее не судимый харьковчанин. Свой поступок мужчина внятно объяснить не смог».— сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, ранее в Харькове произошло несколько фактов насилия в отношении несовершеннолетних. Так, 12 сентября был задержан мужчина, который два часа издевался над 12-летней школьницей, а через несколько дней полиция повязала насильника, напавшего на ребенка сожительницы.

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