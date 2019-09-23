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- 15:13 Зеленский записал новое обращение к украинцам: в сети указали на странность
Зеленский записал новое обращение к украинцам: в сети указали на странность (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В новом ролике он пообещал, что власть будет работать честно и призвал граждан помочь в борьбе с коррупцией.
«Если от вас требуют взятку, предлагают „откат“ или другую коррупционную схему — не молчите. Вот телефон — 0−800−503−200 — это горячая линия НАБУ. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», — сказал Зеленский.
В социальных сетях новое видео вызвало бурное обсуждение. В частности, многие пользователи отметили, что Зеленский по сути призывает звонить в НАБУ по любому факту коррупции, хотя к подследственности Бюро относятся только дела топ-коррупционеров.
Часть украинцев даже предположила, что таким образом Зе-президент решил дестабилизировать работу НАБУ, поскольку из-за вала звонков от граждан те не смогут сосредоточиться на сборе информации о действительно крупных коррупционных преступлениях.
НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро Украины, создано в апреле 2015 года. На сайте НАБУ в разделе «Подследственность» указано, что в их поле зрения находятся народные депутаты, бывшие президенты и их окружение, судьи, военные высшего офицерского состава и другие высокопоставленные госслужащие. Для рядовых госслужащих, чтобы «заслужить внимание» НАБУ нужно нанести ущерб государству в размере 960,5 тыс. гривен.
Как сообщали «ФАКТЫ», новая власть решила бороться с коррупцией на местах и проверить всех получателей субсидий. Дело в том, что в бюджете на 2020 год заложено сокращение финансирования субсидий для малоимущих граждан.
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