В Украине резко сократят субсидии: что происходит

Деньги

Чем ближе отопительный сезон, тем актуальнее для многих украинцев становится вопрос получения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако в последнее время количество субсидиантов заметно сократилось. Причем, похоже, в ближайшее время государство собирается вновь «почистить» ряды получателей помощи.

Судя по поданному Кабинетом министров в Верховную Раду проекту Закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», на выплаты по льготам и жилищным субсидиям гражданам предусмотрено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что, согласно данным Государственной службы статистики, за переназначением субсидии на новый отопительный сезон обратилось всего 2,4 млн домохозяйств, что составляет 60% от прошлогоднего показателя. Текущее сокращение произошло за счет тех, кто утратил это право из-за роста своих доходов после повышения социальных стандартов, исключения владельцев новых (до 5 лет) автомобилей, должников по «коммуналке», владельцев квартир площадью более 120 кв. м, домов более 200 кв. м, а также незарегистрированных безработных.

Однако власти уже не скрывают, что готовится новый этап отсева получателей государственной помощи. На днях председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев подал в парламент законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат». Как видно из текста, главная цель документа — провести тщательные проверки и обеспечить государственной помощью только тех, кому она действительно нужна, а не тех, кто скрывает свои доходы и при этом незаконно претендует на субсидию.

Законопроектом предлагается создать единую информационно-аналитическую платформу электронной верификации и мониторинга. При этом проверка претендентов на государственную помощь будет проводиться трижды: до ее назначения, в процессе получения и в течение трех лет после получения. Стоит отметить, что сейчас проверка проводится только до назначения субсидии. Причем сегодня проверяют только уровень доходов, наличие в течение года трат на сумму свыше 50 тысяч грн. В случае принятия закона будут проверять еще и наличие у субсидиантов земли, вкладов в банках, изучать их передвижения и уточнять списки совместно проживающих льготников.

Если окажется, что получатель не сообщил какую-то информацию, которая влияет на назначение или размер помощи, его заставят вернуть государству переплату добровольно или через суд. В законопроекте также прописана ответственность центрального и местных органов по назначению государственной помощи за сохранение банковской тайны и персональных данных.

Стоит напомнить, что сокращение субсидиантов, а в идеале полное упразднение института прямой государственной помощи определенным категориям населения является одним из требованием наших западных партнеров.

«Это одно из условий долгосрочного меморандума с МВФ, и, если заметили, объем субсидий в каждом проекте госбюджета сокращается, — сообщила «ФАКТАМ» эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая. — Внешние партнеры, прекрасно понимая коррупционность механизма субсидий, настаивают на поэтапном сокращении количества получателей за счет роста доходов граждан. Но наши правительства — и старые, и новое — явно намерены ограничиться механическим сокращением количества субсидиантов. Финансовое балансирование будет достигнуто путем повышения прожиточного минимума и некоторых соцвыплат. Однако, на мой взгляд, механическое сокращение субсидиантов никак не поспособствует тому, чтобы субсидии доходили действительно до тех, кто в них нуждается.

А еще парадокс в том, что верификация невыгодна монополистам в сфере ЖКХ. Они получают миллиардные компенсации из госбюджета за воздух, причем эти суммы платят те, кто не охвачен субсидиями. Поэтому есть выгода в сокращении субсидиантов, но не настолько, чтобы это наносило ущерб монополистам. С другой стороны, у нас в стране объем теневой экономики таков, что даже нулевая декларация не решит проблему верификации. То есть верифицировать получателей субсидий в стране с таким объемом теневой экономики невозможно", — считает Брудницкая.

По мнению многих экспертов, более тщательный контроль за получателями субсидий нужен, но возникает немало вопрос о механизме внедрения этого контроля. В частности, есть ли у государства техническая возможность четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь?

«Есть формальная возможность определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Андрей Мартынов. — Такой инструмент — всеобщее декларирование доходов. Но есть риск того, что очереди из отделов субсидий перекочуют в налоговые администрации с очередным неизбежным социальным возмущением. Сложно представить работу социальных инспекторов-верификаторов благосостояния субсидиантов в режиме поквартирных обходов в условиях криминогенной ситуации и отсутствия государственной монополии на легальное насилие.

Другой инструмент — принудительный перевод граждан на систему электронных платежей и безналичное получение доходов с последующим тотальным контролем их расходов", — считает Мартынов.

Еще один вопрос, волнующий украинцев: не получится ли, что по формальному признаку субсидий будут лишены люди, действительно в них нуждающиеся?

«Многие граждане, котором нужна госпомощь, и сейчас не могут ее получить, — утверждает Лилия Брудницкая. — На местах коррупция с субсидиями цветет пышным цветом. Помимо субсидий «мертвым душам», помощь предоставляют людям, которые вполне могут платить и за себя, и за весь дом. Критерии отбора субсидиантов, мягко говоря, далеки от реалий. Поэтому новая заявка на верификацию направлена на механическое сокращение субсидиантов, не более. И поэтому вряд ли будет эффективнее существующих механизмов. О критериях никто особо не задумывается.

Отказы управлений соцзащиты в предоставлении помощи оспорить сложно, а унизительный и противоправный механизм «инспекции условий проживания» с целью выявить, насколько человек беден, вообще нарушает базовые права человека, не говоря уже о достоинстве гражданина, которого государство вынудило делать заявку на субсидию, да еще и проверит его квартиру или дом. К тому же убранство квартиры еще не говорит о доходах человека", — считает Брудницкая.

Стоит напомнить, что Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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