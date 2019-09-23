- 16:28 "Йолка", венок, яйцо и ручка: топ-5 главных фейлов Януковича
- 16:22 Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
- 16:17 Как Потап и Настя: солистка группы KAZKA заинтриговала нежным фото
- 16:14 "Луч надежды в момент отчаяния": известный блогер потроллил "возвращающегося" Януковича
- 16:13 Предложения Зеленского по Донбассу странным образом совпадают с требованиями Путина, — волонтер
- 16:09 «Она пыталась убить нас!»: удочерившая украинскую девочку американка утверждает, что ее дочь лишь притворялась ребенком
- 15:58 Жена Гармаша опровергла экстренную госпитализацию актера
- 15:57 Отпущенному кремлевскому пропагандисту Вышинскому нашли работу в России
- 15:42 Мадуро прилетел к Путину: в сеть попало фото
- 15:25 Где в Киеве до 29 сентября проходят традиционные осенние ярмарки: адреса
- 15:19 Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами — Bild
- 15:15 Оккупанты запустили по Крымскому мосту дизельный поезд
Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
25 сентября — хороший день для визита к врачу и новой стрижки.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Не стоит даже легкий насморк, срочно начинайте лечение. Займитесь накопившимися мелкими рабочими и домашними делами.
Телец
Стоит экономить, любые покупки серьезно «ударят» по карману. Вечером придут гости.
Близнецы
Осторожнее с азартными играми, они могут плохо отразиться на состоянии кошелька и на личной жизни.
Рак
Чтобы не нажить неприятностей, избегайте тех, кто любит командовать. Но и сами не командуйте.
Лев
Льву придется идти на уступки, чтобы не ввязаться в конфликты. Друзья помогут решить бытовую проблему.
Дева
На работе будьте собранными и избегайте сплетен и интриг. Дома ждет подарок.
Весы
Не делайте дорогостоящих покупок без предварительного согласования со второй половиной.
Скорпион
Плохи дела с финансами и здоровьем, но вы не сдавайтесь. Прекратите заниматься самолечением.
Стрелец
Одинокие Стрельцы могут встретить свою половинку. А те, кто уже в отношениях, задумаются о свадьбе.
Козерог
Лучше отказаться от передвижения на автомобиле. С друзьями не говорите о личном.
Водолей
Отношения с близкими людьми изменятся в положительную сторону.
Рыбы
Совет звезд для вас: опасный день для занятий спортом и автомобильных гонок.
Удачного вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...