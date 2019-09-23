Стиль жизни

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака

25 сентября — хороший день для визита к врачу и новой стрижки.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит даже легкий насморк, срочно начинайте лечение. Займитесь накопившимися мелкими рабочими и домашними делами.

Телец

Стоит экономить, любые покупки серьезно «ударят» по карману. Вечером придут гости.

Близнецы

Осторожнее с азартными играми, они могут плохо отразиться на состоянии кошелька и на личной жизни.

Рак

Чтобы не нажить неприятностей, избегайте тех, кто любит командовать. Но и сами не командуйте.

Лев

Льву придется идти на уступки, чтобы не ввязаться в конфликты. Друзья помогут решить бытовую проблему.

Дева

На работе будьте собранными и избегайте сплетен и интриг. Дома ждет подарок.

Весы

Не делайте дорогостоящих покупок без предварительного согласования со второй половиной.

Скорпион

Плохи дела с финансами и здоровьем, но вы не сдавайтесь. Прекратите заниматься самолечением.

Стрелец

Одинокие Стрельцы могут встретить свою половинку. А те, кто уже в отношениях, задумаются о свадьбе.

Козерог

Лучше отказаться от передвижения на автомобиле. С друзьями не говорите о личном.

Водолей

Отношения с близкими людьми изменятся в положительную сторону.

Рыбы

Совет звезд для вас: опасный день для занятий спортом и автомобильных гонок.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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