Весы ждёт карьерный рост, а Скорпионов — прибыль: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Готовьтесь к тому, что придется много работать. Но во всем этом есть приятный момент, ведь сумеете существенно улучшить свое материальное положение. Пришло время воплотить в жизнь заветную мечту — удача будет сопутствовать вам.

ТЕЛЕЦ. Проявляйте здравомыслие и бдительность в вопросах, связанных с финансами. Не исключено, что деловые партнеры будут выражать несогласие с вашими идеями и предложениями — готовьтесь к тому, что придется идти на компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь принимать людей, с которыми приходится сотрудничать, такими, какие они есть, не пытаясь никого переделать. Прежде чем начинать что-то новое, доведите до логического завершения дела, начатые ранее.

РАК. Находясь в центре внимания, имеете все шансы стать настоящей звездой. Таким образом будут удовлетворены ваши амбиции, но не стоит забывать, что подобное положение требует огромной отдачи и внутреннего напряжения.

ЛЕВ. Возможно, начальство будет слишком требовательно по отношению к вам. Но это вовсе не означает, что нужно очень бурно на это реагировать. Спокойнее воспринимайте все, что касается работы — и почувствуете себя гораздо лучше.

ДЕВА. Вряд ли нужно назначать на предстоящий период важные встречи и переговоры. Сейчас вы не обладаете достаточным запасом энергии, поэтому лучше сбавить темп в своей работе. Опасайтесь завистников и интриганов.

ВЕСЫ. Желательно сохранять в тайне свои замыслы и намерения, пока не будете уверены в том, что сумеете осуществить задуманное без каких-либо осложнений. Вполне вероятно, что в вашей жизни появится влиятельное лицо, благодаря которому сумеете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

СКОРПИОН. Не стесняйтесь проявлять свои профессиональные качества, не бойтесь осуждения окружающих. Весьма важно сейчас внимательно следить за развитием событий и не упускать инициативу из своих рук. На финансовом поприще можете рассчитывать на прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Привлекать к себе слишком много внимания звезды не рекомендуют. Это не поможет вам добиться впечатляющих результатов в работе. Будьте терпимее с сотрудниками и близкими, прежде чем что-то сказать, хорошенько подумайте.

КОЗЕРОГ. Весьма вероятно, что коллеги попытаются переложить на ваши хрупкие плечи всю ответственность за общее дело. Ваша задача — не соглашаться на подобный ход событий. Скорее всего, вы исправитесь, но вряд ли эти жертвы будут оправданы.

ВОДОЛЕЙ. Многое становится на свои места, дела ваши потихоньку налаживаются, так что можете вздохнуть с облегчением. Принимая деловое предложение, стоит проанализировать ситуацию на несколько шагов вперед.

РЫБЫ. Разногласия с партнерами периодически возникают. Более того, они не исключены и в будущем. Но это часть вашей деятельности, и воспринимать такой расклад следует спокойно, не демонстрируя собственные эмоции и негатив.

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