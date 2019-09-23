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Мир

Самая массовая репатриация за всю историю мирного времени: разорился старейший в мире туроператор

15:39 23 сентября 2019 356
Самолет с логотипом «Томас Кук»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве. В настоящее время на отдыхе по всему миру находятся 600 тысяч ее клиентов. Из них около 150 тысяч — граждане Великобритании. Их возвращением на родину займется британское правительство, поручившее «спасательную» операцию Управлению гражданской авиации. Как сообщил министр транспорта страны, это будет самая массовая репатриация британцев за всю историю мирного времени.

Как пишет Bloomberg, британский туроператор давно испытывал финансовые трудности. У него накопились гигантские долги.

Фирма Thomas Cook была основана в 1841 году Томасом Куком. Поначалу его бизнес ограничивался организацией однодневных экскурсий по железной дороге. Она обслуживала 22 миллиона туристов в год. Ей принадлежит 200 отелей и 105 самолетов судов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что турецкий отель не захотел селить туристов из России.

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