24.29 / 24.54 26.72 / 27.14
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Турции отель не захотел селить туристов из России

11:14 22 сентября 2019 1206
туристы
Инф. «ФАКТОВ»

В турецкой Аланье отель Grand Atilla неожиданно отказался селить туристов из России. Без номеров остались 19 человек, прибывших из Санкт-Петербурга. В администрации отеля оправдывались отсутствием мест, но при этом туристы видели, как другие иностранцы без проблем получают ключи от номеров.

В качестве альтернативы россиянам предложили поселиться в расположенных неподалеку апартаментах, но с правом приходить в ресторан и бассейн отеля. После пяти часов ожидания туристы согласились на эти условия.

Российские туристы пожаловались туроператору, поскольку по договору путевка предполагала систему «все включено», бассейн и аниматоров. Об этом сообщает российский сайт «Фонтанка».

Позднее стало известно, что переселиться попросили не только туристов из Санкт-Петербурга, но и прибывших из других российских городов. Всего из отеля были отселены более 30 россиян.

Напомним, ранее в Турции предложили отменить систему all inclusive в отелях, поскольку из-за нее туристы сидят в номерах, не ездят на экскурсии и почти ничего не покупают в местных магазинах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отелях Доминиканы российских туристов предпочитают селить в отдаленных корпусах. Также отдыхающим из РФ дают браслеты особого — зеленого — цвета и наливают алкоголь с пониженным градусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер