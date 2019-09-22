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В Турции отель не захотел селить туристов из России
В турецкой Аланье отель Grand Atilla неожиданно отказался селить туристов из России. Без номеров остались 19 человек, прибывших из Санкт-Петербурга. В администрации отеля оправдывались отсутствием мест, но при этом туристы видели, как другие иностранцы без проблем получают ключи от номеров.
В качестве альтернативы россиянам предложили поселиться в расположенных неподалеку апартаментах, но с правом приходить в ресторан и бассейн отеля. После пяти часов ожидания туристы согласились на эти условия.
Российские туристы пожаловались туроператору, поскольку по договору путевка предполагала систему «все включено», бассейн и аниматоров. Об этом сообщает российский сайт «Фонтанка».
Позднее стало известно, что переселиться попросили не только туристов из Санкт-Петербурга, но и прибывших из других российских городов. Всего из отеля были отселены более 30 россиян.
Напомним, ранее в Турции предложили отменить систему all inclusive в отелях, поскольку из-за нее туристы сидят в номерах, не ездят на экскурсии и почти ничего не покупают в местных магазинах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отелях Доминиканы российских туристов предпочитают селить в отдаленных корпусах. Также отдыхающим из РФ дают браслеты особого — зеленого — цвета и наливают алкоголь с пониженным градусом.
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