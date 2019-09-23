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Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака
Звезды говорят, что 26 сентября на работе возможны конфликты, но вы справитесь, все наладится.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Вас может обидеть случайный человек, не принимайте все близко к сердцу. На работе вас похвалят.
Телец
Подарков от судьбы ждать не стоит. Звезды советуют просто работать, награда будет позже.
Близнецы
Любимый человек захочет поговорить о будущем, что вам не понравится, но отказываться не стоит.
Рак
Родственнику или другу понадобится ваша помощь. На работе возможны конфликты с коллегами.
Лев
Львам стоит отправиться в книжный магазин или театр. Сделайте любимому человеку подарок, он оценит.
Дева
Конкуренты не дадут вам расслабится, но зато дома вы сможете хорошо отдохнуть в кругу семьи.
Весы
Плохой день, чтобы спорить с начальством, лучше просто исполняйте текущие обязанности.
Скорпион
День хорошо подходит для решения многих сложных вопросов и даже для свадьбы.
Стрелец
Берегите себя, не переутомляйтесь, откажитесь от кофе и алкоголя.
Козерог
Не торопитесь брать на себя какие-то обязательства, вас могут загнать в ловушку.
Водолей
Вы сможете хорошо провести время, побывать в каких-то необычных местах. На вечеринках будете блистать остроумием.
Рыбы
Не стоит принимать решения, связанные с деньгами или имуществом. Вечером отдохните.
Удачного вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
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