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В России снова "похоронили" Путина. На этот раз — вместе с Медведевым, Шойгу и Песковым
В Санкт-Петербурге на одном из кладбищ появились портреты российского руководства — Путина, Медведева, Пескова, Собянина, Беглова, Шойгу и других государственных деятелей. Ранее фото надгробие президента России Владимира Путина видели в Яготине Киевской области.
Как сообщает «Новое время», портреты два часа провисели на крестах Смоленского лютеранского кладбища 19 сентября. На углах фотографий — черные ленты.
Через два дня полиция задержала трех активистов «Агитроссии» — Андрея Жексимбаева, Павла Иванкина и Григория Кудрявцева, которых заподозрили в хулиганстве. Все трое отрицают свою причастность к акции, ссылаясь на имеющиеся алиби и биллинги телефонных звонков — по утверждению активистов, они к кладбищу даже не приближались.
Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о «Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору».
Сейчас двое — Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, а Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района, в отношении него решается вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в марте этого года «могила» Путина появилась в Набережных Челнах. Ее установили активисты «Бессрочного протеста». Активиста, подозреваемого в установке скульптуры арестовали.
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