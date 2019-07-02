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Под Киевом «похоронили» Путина: в сети появилось фото надгробия от «счастливых украинцев»
В сети показали фото надгробия президента России Владимира Путина, сделанное в Яготине Киевской области.
«Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать», — написал пользователь Facebook, опубликовавший фото.
«Одновременно похож и на кума и на х… ло))», — поделился впечатлениями другой пользователь в комментариях.
Как писали «ФАКТЫ», недавно по России прокатилась волна «похорон» Путина. Люди по всей стране устанавливали надгробия нынешнему президенту России. Так, около месяца назад ему установили надгробие в Воронеже. До этого подобные акции проходили в Екатеринбурге, Питере и Набережных Челнах.
Так, в Санкт-Петербурге Владимира Путина только в апреле «хоронили» несколько раз, а в Екатеринбурге активисты установили сразу два «надгробия» с надписью «Политический труп».
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!