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Кому улыбнется удача: гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака
Звезды обещают: если сегодня вы организуете культурное мероприятие или корпоративную вечеринку, это принесет успех.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Много приятных моментов обещают деловые отношения или контакты на расстоянии, общение в интернете.
Телец
День подходит для того, чтобы заниматься домашней работой, заботиться о близких.
Близнецы
Сегодня не лучший день для поездок, перемещений, походов по инстанциям и публичных мероприятий.
Рак
Постарайтесь сделать больше текущей работы и максимально устранить захламленность.
Лев
Львам придется решать чужие проблемы в ущерб собственным желаниям.
Дева
Совет звезд: постарайтесь сегодня никого не задеть, не обидеть, исключите из обсуждений критику.
Весы
В отношениях с родственниками возникнут недоразумения, лучше сразу во всем разобраться.
Скорпион
Хороший день для учебы и обмена опытом, общения с теми, кто может поделиться новой информацией.
Стрелец
Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на собственную интуицию.
Козерог
Хорошо складываются поездки, даже если они не были запланированы заранее. Друзья помогут с работой.
Водолей
Возможны заманчивые предложения и приглашения, от которых не захочется отказываться.
Рыбы
Сегодня будет возможность восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили.
Удачного вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
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