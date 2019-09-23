Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

Звезды обещают: если сегодня вы организуете культурное мероприятие или корпоративную вечеринку, это принесет успех.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Много приятных моментов обещают деловые отношения или контакты на расстоянии, общение в интернете.

Телец

День подходит для того, чтобы заниматься домашней работой, заботиться о близких.

Близнецы

Сегодня не лучший день для поездок, перемещений, походов по инстанциям и публичных мероприятий.

Рак

Постарайтесь сделать больше текущей работы и максимально устранить захламленность.

Лев

Львам придется решать чужие проблемы в ущерб собственным желаниям.

Дева

Совет звезд: постарайтесь сегодня никого не задеть, не обидеть, исключите из обсуждений критику.

Весы

В отношениях с родственниками возникнут недоразумения, лучше сразу во всем разобраться.

Скорпион

Хороший день для учебы и обмена опытом, общения с теми, кто может поделиться новой информацией.

Стрелец

Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на собственную интуицию.

Козерог

Хорошо складываются поездки, даже если они не были запланированы заранее. Друзья помогут с работой.

Водолей

Возможны заманчивые предложения и приглашения, от которых не захочется отказываться.

Рыбы

Сегодня будет возможность восстановить связи, которыми вы когда-то дорожили.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

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