- 18:20 Скрывавшийся за границей обидчик Мустафы Найема задержан сразу после возвращения в Украину
- 18:11 Опубликовано видео дебютного боя Усика в супертяжелом весе: он состоялся 6,5 лет назад
- 18:08 Зеленский утвердил реформирование прокуратуры: что изменится
- 18:03 "ФАКТЫ" узнали об увольнении профессора МАУП, который учил студентов любить Россию
- 18:00 Украинские танки стали проверять по-немецки — пивом
- 18:00 Это было страшно: жена Виторгана рассказала, как поборола рак
- 17:56 «Цветная женщина и ваша сестра»: Меган Маркл в ЮАР впервые высказалась о своем африканском происхождении
- 17:50 НАБУ призвало Зеленского не дезинформировать украинцев: что стоит за жестким заявлением
- 17:38 В Минздраве работают российские соцсети: скандал вышел на уровень СНБО
- 17:29 В Киевской области готовится массовое отключение электричества за долги: кого коснется
- 17:15 Дело Головина: суд отменил круглосуточный арест экс-начальника одесской полиции
- 17:07 Эксперт назвал искусственную шумиху вокруг «Роттердам+» грязной пиар-кампанией Коломойского
Бывшую жену главы Нацполиции Князева задержали на польской границе: что известно о скандале
В воскресенье, 22 сентября, на границе с Польшей была задержана бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктория, еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Причина — недекларирование 650 тысяч евро.
О задержании группы в Facebook сообщил блогер Павел Верещагин. Его подписчики информацию уточнили.
«Они ехали из Украины в Польшу на „Мерседес“ г. р. КА0007ВХ. Причина задержания — недекларирование 650 тысяч евро», — написал Верещагин.
Выяснилось, что Виктория Князева находилась за рулем автомобиля.
По словам Верещагина, с украинской стороны пересечение границы (коридор) обеспечивалось представителями Госпогранслужбы Украины.
По информации OBOZREVATEL, на Викторию Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным — чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.
Напомним, десять дней назад в Польше задержали 6 человек за контрабанду янтаря. Среди задержанных двое граждан Украины, которые назвались сотрудниками украинских спецслужб.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.