Происшествия

Бывшую жену главы Нацполиции Князева задержали на польской границе: что известно о скандале

В воскресенье, 22 сентября, на границе с Польшей была задержана бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктория, еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Причина — недекларирование 650 тысяч евро.

О задержании группы в Facebook сообщил блогер Павел Верещагин. Его подписчики информацию уточнили.

«Они ехали из Украины в Польшу на „Мерседес“ г. р. КА0007ВХ. Причина задержания — недекларирование 650 тысяч евро», — написал Верещагин.

Выяснилось, что Виктория Князева находилась за рулем автомобиля.

По словам Верещагина, с украинской стороны пересечение границы (коридор) обеспечивалось представителями Госпогранслужбы Украины.

По информации OBOZREVATEL, на Викторию Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным — чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.

Напомним, десять дней назад в Польше задержали 6 человек за контрабанду янтаря. Среди задержанных двое граждан Украины, которые назвались сотрудниками украинских спецслужб.

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