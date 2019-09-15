Происшествия

Назвались сотрудниками спецслужб: в Польше задержали "янтарных" контрабандистов из Украины

В пятницу, 13 сентября, в Польше задержали 6 человек за контрабанду янтаря. Среди задержанных двое граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. Отметим, СБУ регулярно арестовывает партии контрабандного янтаря, который пытаются вывезти за границу Украины.

Как сообщает Zaxid.net, ссылаясь на Центральное Антикоррупционное бюро Польши (СВА), операция прошла в городе Ярослав (Подкарпатское воеводство).

Задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00. Кроме украинцев, взяли четырех гражданин Польши.

«Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру», — сообщили в антикоррупционном бюро.

Отмечается, что при задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский потребовал уволить глав Управлений Нацполиции и СБУ в Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Поводом стало неудовлетворительное противодействие незаконной добыче янтаря на Полесье.

Как сообщали «ФАКТЫ» в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу. Документ предусматривает солидные штрафы и уголовную ответственность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter