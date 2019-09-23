Эксперт назвал искусственную шумиху вокруг «Роттердам+» грязной пиар-кампанией Коломойского

Украина

Искусственный скандал вокруг «Роттердам+» является грязной пиарной кампанией Игоря Коломойского. Формула позволила уменьшить коррупцию в угольной отрасли и повысить эффективность государственных шахт. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала «Прямой».

«На сегодняшний момент продолжается давление на всех должностных лиц, которые в свое время принимали решение, НКРЭКУ. И в этом случае, если признать, что все то, что тогда было, это была грязная пиар-кампания, организованная господином Коломойским, и никакого криминала там нет, более того, именно это позволило уменьшить коррумпированность этой сферы и повысить эффективность государственных шахт, подчеркиваю, государственных шахт. Потому что если вы покупаете у них уголь дешевле, то это значит, что разницу вы должны покрыть из бюджета. Вы дополнительно из бюджета должны вытянуть средства, покрыть их убыточность», — сказал Кушнирук.

Эксперт отметил, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле «Роттердам+», является самой дешевой. Его импорт из США, ЮАР или Колумбии, стоит дороже, а цена угля из украинских государственных — значительно дороже импорта. Однако в настоящее время Украина не может купить уголь по цене «Роттердам+».

«Уголь мы будем в настоящий момент покупать по цене более высокой, чем „Роттердам+“, потому что просто дешевле его нет. Почему? Потому что „Роттердам+“ — это индекс, на базе которого делается расчет. А физически уголь везется из Соединенных Штатов, из Колумбии, из Южной Африки, из Австралии. Понятно, что логистическое плечо доставки побольше будет, чем из Роттердама. Поэтому учитывая это, очевидно, что уголь будет стоить дороже. И здесь будет абсолютно абсурдная ситуация. Вы ссорите и хотите притянуть к криминальной ответственности лица, которые установили абсолютно прозрачную формулу», — объяснил Кушнирук.

Эксперт также напомнил, что внедрение в 2016 году формулы «Роттердам+» было положительно воспринято международными партнерами Украины, поскольку позволило снизить коррупцию в угольной отрасли.

«Все наши западные партнеры поддержали то, что мы внедрили абсолютно прозрачную систему ценообразования на уголь. Потому что до той поры, к установлению этого „Роттердам+“, у нас была максимально непрозрачная система, когда фактически для каждой отдельной шахты и для каждой потом ТЭС определялась в индивидуальном режиме цена угля, который порождал такой уровень коррупции и злоупотреблений, что можно только представить себе. Поэтому переход к „Роттердам+“ привел к тому, что ситуация стабилизировалась, по крайней мере не было никаких дискуссий, а почему цена такова», — сказал Кушнирук.

Напомним, 19 августа на совещании у президента по энергетическим вопросам выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», на сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена по «Роттердам+» составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы «Роттердам+» позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно свыше 10 млрд. грн.

По информации экс-главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, за время действия формулы «Роттердам +» зарплаты шахтеров выросли вдвое.



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