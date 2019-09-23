Дело Головина: суд отменил круглосуточный арест экс-начальника одесской полиции

Происшествия

Высший антикоррупционный суд (ВАС) смягчил меру пресечения бывшему начальнику регионального главка Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину, которого подозревают в хищении партии сигарет на 50 млн гривен (вещественное доказательство в уголовном производстве), с круглосуточного на ночной домашний арест. Мотивация — «прокурор не доказал существование всех рисков препятствования следствию».

«На данный момент прокурор не убедил в том, что подозреваемый может влиять на свидетелей или иным способом препятствовать уголовному производству. В то же время прокурор САП доказал, что Головин может скрываться от органов досудебного расследования и суда», — отметил следственный судья ВАС Владимир Воронько.

В понедельник, 23 сентября, тот же ВАС продлил Головину меру пресечения — ночной домашний арест, с ношением электронного браслета. Ему также запрещено выезжать за границу.

Кроме того, судья продлил до 20 ноября действие обязательств, возложенных судом на бизнесмена Александра Чудакова, которого НАБУ и САП подозревают в завладении сигаретами (имеются в виду контейнеры с сигаретами, хранившиеся в порту для дальнейшего транзита). Напомним, ранее суд постановил взять Чудакова под стражу с альтернативой внесения залога в 2,5 миллиона гривен. После внесения залога на подозреваемого возложили следующие обязательства: являться по первому требованию; не отлучаться из дома без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

В то же время Соломенский районный суд Киева отказался заочно взять под стражу скрывающегося за рубежом экс-директора фирмы «Агат-2016» Валерия Капитанчука, который объявлен в национальный и международный розыск как подозреваемый в уголовном производстве по подозрению Дмитрия Головина, его экс-заместителя Константина Гейко и бизнесмена Александра Чудакова в завладении значительной партией сигарет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина. Кроме того, детективы НАБУ задержали его экс-заместителя Константина Гейко, который скрывался от следствия.

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