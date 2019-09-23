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Украинские танки стали проверять по-немецки — пивом (видео)
Для проверки стабилизатора танковой пушки на Львовском бронетанковом заводе применили необычный тест, который придумали в Германии. Результат испытаний показал высокий уровень отечественной боевой техники. Об этом танкист ВСУ Алексей Бобовников сообщил на своей странице в Facebook.
Необычный тест, который провели на Львовском бронетанковом заводе, заключается в том, что бокал с пивом должен удержаться на краю ствола пушки при движении танка. Причем боевая машина производит сложные маневры. Впервые такую проверку провели в Германии.
В ходе всех испытаний бокал остался стоять на краю ствола и жидкость из него не пролилась.
«Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи — это пивом», — подвел итог Алексей Бобовников.
Как сообщалось ранее, Харьковский завод имени Малышева отремонтировал для армии партию танков «Булат». Боевые машины прошли испытания и были переданы Вооруженным Силам Украины.
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