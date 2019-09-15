«Лучше не зевать»: Усику предрекли проблемы в дебютном бою в супертяжах (видео)

Спорт

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение), попавшийся на допинге и лишившийся возможности выйти в ринге против британца Энтони Джошуа, поделился мнением о предстоящем поединке украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) против Тайрона Спонга из Нидерландов (14 побед, 13 из них — нокаутом).

«Тайрон Спонг — мой брат. У него очень хорошие шансы. Я не буду раскрывать его секретов, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Тайрона. Когда я с ним спарринговал, то он доставил мне проблем. Могу сказать, что Усику лучше не зевать в ринге со Спонгом. Если он даже и победит Тайрона, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда преподам ему урок», — рассказал Миллер в интервью Fight Hub TV.

Отметим, что перед боем с Усиком, который станет для нашего соотечественника дебютным в супертяжелом дивизионе, Спонг последний раз выходил в ринг 31 августа, когда на вечере бокса в Мексике нокаутировал во втором раунде Джейсона Минду из Эквадора.

Напомним, что бой между Усиком и Спонгом пройдет 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ УСИК — СПОНГ

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри уважительно отозвался об Усике.

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