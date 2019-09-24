Первоклассников в Британии научат «правильно» трогать и стимулировать гениталии

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Учеников начальных школ в британском графстве Уорикшир научат трогать и «стимулировать» собственные гениталии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, уже запущенная пилотная программа станет обязательной во всех 241 начальной школе графства со следующего года. В рамках новой программы All about me («Все обо мне») учителям предлагается объяснять детям в возрасте от 6 до 10 лет, что «многим нравится щекотать или поглаживать себя, потому что это приятно».

Также ученикам надлежит разъяснить, что «щекотать и поглаживать» можно и собственные гениталии — и, несмотря на то, что кто-то считает такое поведение недостойным, оно совершенно нормально. Тем не менее, педагогам предписано разъяснить, что трогать себя надо в душе, ванной или в кровати, но не в публичном месте.

Программа All about me включает весь спектр обучения человеческим взаимоотношениям: семейным связям, дружбе, онлайн-отношениям, понятию приватности и «правилам безопасности».

Предложенные меры вызвали возмущение многих родителей.

«Моя жена, прочитав это впервые, заплакала. Сексуализация наших детей недопустима. Они называют это „трогать себя“ и не используют термин „мастурбация“, хотя это именно она!» — рассказал изданию Мэтью Сеймур, отец одного из учеников школы графства Уорикшир.

Власти графства, в свою очередь, пояснили, что программа подстроена под возраст и уровень развития детей.

«Некоторые могут счесть материалы излишне чувствительными, но мы считаем, что детям важно получить четкую информацию об этом важном и часто игнорируемом явлении», — говорится в заявлении графства.

Такая информация, по мнению методистов, очень пригодится детям в будущем, ведь половой акт или мастурбация довольно благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

«Некоторые могут счесть материалы излишне откровенными, но мы уверены, что детям важно получить четкую информацию об этом важном и часто игнорируемом явлении», — пояснили в администрации графства Уорикшир.

Некоторые политики, изначально поддержавшие программу, теперь, ознакомившись с итоговым результатом, критикуют ее и обещают пересмотр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», женщина укусила за гениталии верблюда, чтобы спасти себе жизнь.

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