Женщина укусила за гениталии верблюда, чтобы спасти себе жизнь

Мир

Посетительница небольшого частного зоопарка Tiger Truck Stop возле стоянки грузовиков в американском штате Луизиана вынуждена была спасать свою жизнь необычным образом. Собака женщины забежала в вольер к полуторагодовалому верблюду по кличке Каспер. Пес был глухой и не мог расслышать призывов хозяйки, которой пришлось последовать за своим домашним питомцем и забраться в вольер. Напуганный вторжением верблюд погнался за женщиной и прижал ее к стенке. А затем уселся на нее сверху, едва не раздавив своим весом. Посетительнице пришлось укусить животное за гениталии: только это заставило его подняться. Вес взрослого верблюда может достигать 500 килограммов.

Женщина, которая оказалась жительницей Флориды, госпитализирована. Точные данные о ее состоянии не приводятся. Однако, как сообщает The Advocate, ей пришлось объясняться с полицией. Следствие пришло к выводу, что верблюда спровоцировали на агрессивные действия. И что женщине и ее мужу не следовало выпускать свою собаку на прогулку в таком месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что уборщица зоопарка в Москве восхитила сеть, отогнав медведя веником.

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