Украинцев предупредили о "двухэтажной" афере с быстрыми кредитами

Общество и люди

Несмотря на то, что в последнее время в Украине появились небольшие послабления для получения банковских кредитов, некоторые украинцы стремятся оформить кредит в конторах микрозаймов, которые по сравнению с банками не требуют большой пакет документов. При этом часто после таких «услуг» люди попадают в кабалу и лишаются денег.

О «двухэтажной афере» рассказала блогер Татьяна Гонченко в Facebook.

Она пишет, что сначала человек, поверив рекламе о «быстрых деньгах прямо сейчас», берет в долг какую-то сумму, к примеру, 5 тысяч гривен. Через несколько месяцев из-за высоких процентов этот долг значительно вырастает, допустим до 25 тысяч.

На должника начинают «давить» представители якобы коллекторской конторы и предлагают ему схему: «контора согласна закрыть вопрос, если вы прямо сейчас заплатите, условно говоря, 10 тысяч».

После того, как человек заплатит «прямо сейчас» 10 тысяч и эти люди исчезают. Потому что это были мошенники. В конце выросший долг 25 тысяч продолжает висеть. А доверчивый должник потерял еще 10 тысяч, уплаченных мошенникам.

Ранее в Киеве была раскрыта масштабная автомобильная афера. Преступники под предлогом продажи несуществующих авто украли у своих жертв порядка 7 млн долларов.

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