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Украина-Сербия: где смотреть онлайн матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу, которая уже стала одной из главных сенсаций Чемпионата Европы, во вторник в ¼ финала сыграет против мощной команды Сербии. Напомним, в 1/8 финала украинцы в тяжелейшем матче проявили характер и сумели вырвать победу у сборной Бельгии.
Украина впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы, а последний раз на Евро наша команда играла 14 лет назад. Букмекеры считают явным фаворитом в сегодняшнем матче сборную Сербии. Коэффициент на победу балканцев близок к единице (1,05), в то время как вероятность победы нашей сборной оценивается в 11,5.
Матч состоится в бельгийском Антверпене 24 сентября в 21:30, транслировать поединок будет канал «UA:Перший», а также телерадиокомпания Сербии — РТРС.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча Украина-Сербия.
Стоит отметить, что Сербия по праву считается фаворитом. В своей группе на чемпионате Европы сербы выиграли 5 матчей из 5, в то время как украинская команда одержала победу в трех играх. Впрочем, поддержка многомиллионной страны должна вселить уверенность нашим ребятам и, надеемся, это поможет им победить.
Этот Чемпионат Европы уже запомнился несколькими сенсациями. Так, Украина одолела гораздо опытнее сборную Бельгии, а в понедельник сенсационно домой отправились пока еще чемпионы Европы сборная России, которая уступила Словении.
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