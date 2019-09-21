Украина сотворила сенсацию на чемпионате Европы по волейболу

Спорт

В субботу, 21 сентября, на чемпионате Европы по волейболу среди мужских сборных, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах, состоялись поединки 1/8 финала.

Сборная Украины, заняв третье место в своей группе, впервые в истории вышла в плей-офф европейского первенства. Соперником подопечных Угиса Крастиньша была команда Бельгии, а поскольку игра проходила в Антверпене, «желто-синие» выступали фактически в гостях.

Несмотря на неистовую поддержку трибун, наши ребята прекрасно провели первый сет и выиграли его. Во второй партии «желто-синие» продолжали вести игру, ведя по ходу в 7 очков, но бельгийцы совершили невероятный рывок и сравняли счет по сетам. Видимо, упущенная партия негативно отразилась на настрое украинцев, и они позволили сопернику без шансов выиграть третий сет. Впрочем, Угису Крастиньшу удалось настроить своих подопечных, и в четвертой партии «желто-синим» удалось переломить ход поединка и сравнять счет. Тай-брейк стал борьбой нервов, соперники шли очко в очко, но в итоге наши ребята все же оказались сильнее и добыли историческую победу, которая стала для «желто-синих» первой в плей-офф европейских первенств, — 25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10.

Отметим, что в других матчах 1/8 финала зафиксированы следующие результаты: Нидерланды — Германия — 1:3, Россия — Греция — 3:0, Сербия — Чехия — 3:0, Франция — Финляндия — 3:0, Польша — Испания — 3:0, Словения — Болгария — 3:1. Поединок Италия — Турция пройдет в воскресенье, 22 сентября.

Добавим, что в четвертьфиналах 23−24 сентября сыграют следующие пары: Сербия — Украина, Франция — Италия/Турция, Россия — Словения, Польша — Германия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины выиграла первый за 16 лет матч на ЧЕ по волейболу.

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