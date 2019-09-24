Мир

Войска США в Польше: Трамп и Дуда подписали важное соглашение

На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает увеличении численности американского военного контингента на территории страны. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Новый документ является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от июня этого года, которая подтверждает пребывание в Польше 4500 военных США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Местами, где будут размещаться военные США станут Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Декларация также подчеркивает, что обе страны продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, «которые улучшают нашу взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи Украина надеется донести до Трампа свое видение развития двусторонних отношений и вопрос «выживания Украины» в войне с Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter