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Войска США в Польше: Трамп и Дуда подписали важное соглашение
На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает увеличении численности американского военного контингента на территории страны. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Новый документ является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от июня этого года, которая подтверждает пребывание в Польше 4500 военных США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.
Местами, где будут размещаться военные США станут Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.
Декларация также подчеркивает, что обе страны продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, «которые улучшают нашу взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи Украина надеется донести до Трампа свое видение развития двусторонних отношений и вопрос «выживания Украины» в войне с Россией.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».