Украина

Зеленский прибыл в США: в Офисе президента назвали приоритетные встречи в ходе визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Также глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Ранее сообщалось, что представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 25 сентября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что встреча президента Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет полноценной, а не минутным обменом фразами на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Во время встречи Украина надеется донести до Трампа свое видение развития двусторонних отношений и вопрос «выживания Украины» в войне с Россией.

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