- 11:54 Санкции в действии: российским сенаторам отказали в визах для поездки на Генассамблею ООН
- 11:45 Свитолина с больным коленом победила в Китае экс-первую ракетку мира
- 11:34 Он устал: Кошевой разоткровенничался о Зеленском
- 11:32 В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль — проспект затянуло дымом
- 11:24 «Слуга народа» попала в скандал, назначив своими помощниками мужа и визажистку
- 11:12 Петя делает все возможное: друг Заворотнюк уверен в положительном результате лечения
- 11:11 Зеленский провел первую встречу в США: появились детали и фото
- 11:00 Меган Маркл появилась на пляже в свободной блузке и джинсах на фоне слухов о ее беременности
- 10:42 В Тихом океане горело российское судно с сотнями людей на борту: видео происшествия попало в сеть
- 10:38 В Полтаве суд отпустил на свободу международного киберпреступника
- 10:28 Войска США в Польше: Трамп и Дуда подписали важное соглашение
- 10:27 Представитель Украины на «Евровидении» попал в список самых красивых людей мира
Он устал: Кошевой разоткровенничался о Зеленском
Президент Владимир Зеленский, инаугурация которого прошла 20 мая, уже устал на своей должности. Об этом в эфире ТСН сказал друг Зеленского, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.
На вопрос журналиста о том, изменился ли Зеленский после того, как занял главный пост в стране, Кошевой ответил: «Ну как изменился, он немножко устал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Ну, сложно, но он знал, куда шел».
При этом актер отметил, что дружит с Зеленским 15 лет, невзирая на должности. После победы Зеленского на выборах, общаться стали реже из-за занятости президента.
По словам Кошевого, ему в политике делать нечего.
«Я пришел тогда в офис президента впервые после инаугурации. Я увидел, что там происходит, я имею в виду в коридорах, ковры, все… СССР… Ну что, я окончательно решил, что мне нечего там делать. Просто буду ходить туда на экскурсии, и все», — пояснил Кошевой.
Напомним, во время форума YES в Киеве президент Владимир Зеленский поднялся на сцену к актерам «95 Квартала» и сплясал с Кошевым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.