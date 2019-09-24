Он устал: Кошевой разоткровенничался о Зеленском

Общество и люди

Президент Владимир Зеленский, инаугурация которого прошла 20 мая, уже устал на своей должности. Об этом в эфире ТСН сказал друг Зеленского, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

На вопрос журналиста о том, изменился ли Зеленский после того, как занял главный пост в стране, Кошевой ответил: «Ну как изменился, он немножко устал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодрым. Ну, сложно, но он знал, куда шел».

При этом актер отметил, что дружит с Зеленским 15 лет, невзирая на должности. После победы Зеленского на выборах, общаться стали реже из-за занятости президента.

По словам Кошевого, ему в политике делать нечего.

«Я пришел тогда в офис президента впервые после инаугурации. Я увидел, что там происходит, я имею в виду в коридорах, ковры, все… СССР… Ну что, я окончательно решил, что мне нечего там делать. Просто буду ходить туда на экскурсии, и все», — пояснил Кошевой.

Напомним, во время форума YES в Киеве президент Владимир Зеленский поднялся на сцену к актерам «95 Квартала» и сплясал с Кошевым.

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