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Сплясал с Кошевым напоследок: Зеленский снова поднялся на сцену с «Кварталом 95» (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам «95 Квартала».
На форумі YES виступає «Вечірній Квартал» — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у «шоу-конкурент», а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився «Санта-Барбару» в дитинстві, потім «Форест Гамп» у юності, тепер «Картковий будинок» pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a— hromadske (@HromadskeUA) 13 сентября 2019 г.
Это произошло на закрытой части форума вечером 13 сентября, пишет «Обозреватель».
Так, «Квартал», который выступал на английском языке, представил в своих номерах пародии на Юлию Тимошенко и самого Зеленского, которого играл новый актер студии.
В один из моментов Зеленский поднялся на сцену, начав также пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.
Зеленський на закритій частині YES-2019 вийшов на сцену до актора ролі Зеленського в 95 Кварталі Юрія Великого. Вони разом обіграли жартівливу сцену перед учасниками форуму.— 24 канал (@24tvua) 13 сентября 2019 г.
До речі, актори Кварталу розігруються сцени англійською pic.twitter.com/XQ0yE4OmRi
Напомним, что еще одой неожиданностью форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве стало появления на нем известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В комментарии журналистам олигарх заявил, что с организатором форума Виктором Пинчуком у него «вечный мир», поэтому он и принял его приглашение посетить мероприятие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии YES, заявил о том, что для завершения войны на Донбассе должны поработать дипломаты, а международное сообщество должно помочь Украине и сохранить в силе введенные против России санкции.
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