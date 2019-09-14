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Украина

Сплясал с Кошевым напоследок: Зеленский снова поднялся на сцену с «Кварталом 95» (видео)

0:50 14 сентября 2019 32
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам «95 Квартала».

Это произошло на закрытой части форума вечером 13 сентября, пишет «Обозреватель».

 

 

Так, «Квартал», который выступал на английском языке, представил в своих номерах пародии на Юлию Тимошенко и самого Зеленского, которого играл новый актер студии.

 

 

В один из моментов Зеленский поднялся на сцену, начав также пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.

Напомним, что еще одой неожиданностью форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве стало появления на нем известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В комментарии журналистам олигарх заявил, что с организатором форума Виктором Пинчуком у него «вечный мир», поэтому он и принял его приглашение посетить мероприятие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии YES, заявил о том, что для завершения войны на Донбассе должны поработать дипломаты, а международное сообщество должно помочь Украине и сохранить в силе введенные против России санкции.

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