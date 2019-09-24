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Свитолина с больным коленом победила в Китае экс-первую ракетку мира (видео)
Во вторник, 24 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина (третья в мире), которая на прошлой неделе из-за травмы колена не смогла доиграть матч на турнире в Гуанчхоу, снова вышла на старт в Китае, победив в матче второго круга состязаний в Ухане экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (26-я) — 7:5, 6:2.
Отметим, что по ходу первого сета 25-летняя одесситка уступала именитой сопернице — 2:4, но, несмотря на проблемы с правым коленом, проявила характер и вырвала партию — 7:5. А во втором сете Свитолина дожала Мугурусу — 6:2. Заодно украинская теннисистка поквиталась со своей давней соперницей за поражение в мае в 1/16 финала «Ролан Гаррос» (3:6, 3:6). Общий же счет дуэлей Элины и Гарбинье стал 7:4 в пользу украинки.
Выход в третий круг турнира в Ухане с призовым фондом 2 млн 828 тысяч долларов гарантировал Свитолиной 29 695 долларов призовых. Путевку в четвертьфинал одесситка оспорит в поединке с 69-й ракеткой мира, 34-летней россиянкой Светланой Кузнецовой.
«Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой сыграть в Пекине. Моя цель — быть здоровой на корте. Среди других целей — выступление на Итоговом турнире. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду.
У меня были некоторые проблемы со здоровьем. Дела идут то лучше, то хуже. Если говорить о моей травме, то на данный момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла и не играть в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но решила попробовать. Не знала, что проведу на корте больше 5 часов. Это полностью разрушило мою форму и организм к следующему турниру", — заявила Элина Свитолина перед стартом в Ухане.
Напомним, что Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне.
Кстати, всего через несколько минут после успеха Свитолиной в третий круг состязаний в Ухане пробилась еще одна украинская теннисистка — 19-летняя Даяна Ястремская (27-я в мире), которая в тяжелейшем противостоянии сломила сопротивление 27-летней американки Кристины Маккхейл (104-я) — 6:3, 7:6 (7). За путевку в четвертьфинал одесситка, уже заработавшая на турнире 29 695 долларов призовых, сразится с победителем поединка между второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии и американкой Амандой Анисимовой (29-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в прошлом году сенсационно выиграла Итоговый турнир WTA.
Фото wta.com
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