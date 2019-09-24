Мир

Санкции в действии: российским сенаторам отказали в визах для поездки на Генассамблею ООН

США продолжают применять ограничения в отношении кремлевских политиков и топ-чиновников. Так, российским политикам, которые должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которому и еще девяти сенаторам отказали в визе.

«Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — передает «Интерфакс» слова Косачева.

По мнению Косачева, визы не были оформлены «в нарушение обязательств перед международным сообществом».

Стоит отметить, что 6 апреля 2018 года США включили Косачева в санкционный список в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближенных к Путину.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент станет центральной темой ближайшей встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео.

Захарова отметила, что американская сторона «ссылается на технический характер проблемы», а именно несвоевременную подачу документов.

«Это не так… Что-то у ребят сломалось капитально», — сказала Захарова.

Напомним, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины.

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