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На прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес, — Владислав Чечоткин об инициативах Зеленского
Основатель и владелец интернет-магазина «Розетка» считает, что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций. Напомним, политический эксперт Тарас Березовец прокомментировал решение Верховной Рады, которая по предложению президента Зеленского отправила в отставку Центризбирком.
«Первые громкие инициативы — возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу.
К тому же на прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес.
А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ если вы где-то увидели коррупцию.
Очень пахнет какими то левыми течениями.
При этом государство Украина и так собирает и по своему усмотрению тратит 44 копейки от каждой заработанной в стране гривни, США, например, только 35, а Китай — 20.
П.С. И при этом Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зиц-председатель Фукс, исключительно легитимизируя чьи то инициативы".
Ранее эксперт-криминалист Анна Маляр в кратком посте в Facebook предложила соотечественникам поразмыслить над важными вопросами.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».