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На прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес, — Владислав Чечоткин об инициативах Зеленского

12:38 24 сентября 2019 101
Владислав Чечоткин

Основатель и владелец интернет-магазина «Розетка» считает, что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций. Напомним, политический эксперт Тарас Березовец прокомментировал решение Верховной Рады, которая по предложению президента Зеленского отправила в отставку Центризбирком.

«Первые громкие инициативы — возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу.

К тому же на прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес.

А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ если вы где-то увидели коррупцию.

Очень пахнет какими то левыми течениями.

При этом государство Украина и так собирает и по своему усмотрению тратит 44 копейки от каждой заработанной в стране гривни, США, например, только 35, а Китай — 20.

П.С. И при этом Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зиц-председатель Фукс, исключительно легитимизируя чьи то инициативы".

Ранее эксперт-криминалист Анна Маляр в кратком посте в Facebook предложила соотечественникам поразмыслить над важными вопросами.

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