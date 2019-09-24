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В Украине могут отменить призыв в армию: что об этом известно
Украина может отказаться от воинской повинности и перейти на контрактную армию. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно это касается тех зон, где у нас ООС — там мы видим только контрактников», — сообщил он, сообщает BBC News Украина.
По его словам, система построения ВСУ не должна базироваться на срочниках.
«Основной компонент — профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение — привлечение профессионалов», — уверен министр.
Впрочем, Загороднюк не назвал сроки окончательного перехода на контрактную армию.
«На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно — в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать — надо ответить на вопрос о наших планах, угрозы и ситуацию в сфере безопасности», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее руководство Министерства обороны Украины опровергло сведения о готовящемся сокращении численности Вооруженных Сил.
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