Глава Минобороны рассказал о планах изменить структуру ВСУ

Украина

Новое руководство Министерства обороны Украины опровергло сведения о готовящемся сокращении численности Вооруженных Сил. Тем не менее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, структура ВСУ претерпит изменения с перераспределением ресурсов в пользу боевых частей.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, напомнив, что фактическая численность военнослужащих в настоящее время составляет 250 тысяч.

По его словам, в процессе переоценки структуры Вооруженных Сил должны быть даны ответы на вопросы, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения.

«Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось», — заявил министр.

По словам министра, вопрос изменения структуры ВСУ будет решен после принятия плана обороны Украины, представить который общественности планируют в 2020 году.

Напомним, в офисе президента Зеленского сделали важное разъяснение по поводу будущего применения «формулы Штайнмайера» на Донбассе. Сделано это было после того, как в Офисе попытались объяснить ее активистам и блогерам. Тем не менее приглашенные в Офис президента заявили, что на встрече так и не получили ответов на важные вопросы по поводу формулы Штайнмайера.



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