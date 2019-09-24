Клуб потребителей

В Киеве жители нескольких районов останутся без воды (адреса)

В Киеве проведут профилактические ремонтные работы на водопроводных сетях по ряду адресов, поэтому жителям следует заранее запастись водой.

25 сентября

- с 9:00 до 22:30 — по улицам Макеевской, 17, 19, 23, 25; Вышгородской, 34, 36, 36а, 36б, 36 В, 38, 38а, 40/14 (Оболонский район);

- с 8:30 до 22:00 — по улицам Липковского, 1а, 8, Г. Кирпы, 2а (Соломенский район);

27 сентября

- с 21:00 до 7:00 28 сентября — на проспекте Тычины, 2 (Днепровский район); на Днепровской набережной, 2,7 (Дарницкий район);

2 октября

- с 8:00 до 18:00 — на проспекте Тычины, 9, 9б, 18, на улице А. Бучмы, 7, 8 (Днепровский район);

3 октября

- с 9:00 до 22:00 — на улицах Вышгородской, 42, 44, 44а, 44б, 44 В, 46, 46а, 46б, 48, Дубровицкой, 3, 5, 7 (Оболонский район).

Тем временем в «Киевводоканале» сообщили, где по состоянию на вечер 23 сентября произошли аварии в сетях. Поэтому на время ликвидации последствий порывов труб отключили воду в сотнях квартир по адресам: на проспекте Победы, 23а, в переулке Землянском, 3, на улицах Шота Руставели, 25, 27а, 27б, 29а, 29б, 31а, 31б, 33б, Братиславской, 32, В. Чумака, 1/20, 2/18, 3−8, 9/9, 11/10, 10а, 13, Академика Каблукова, 1, 2/24, 3−9, Героев Севастополя, 22, Метростроевской, 1/33, 2/3, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10а, 11, 11а, 12, 13/10, на бульварах В. Гавела, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, Перова, 25б.

По существующему регламенту ремонтники должны устранить неисправности, связанные с порывами труб, в течение суток, однако детальнее узнать о сроках завершения работ можно в диспетчерской службе водоканала по телефонам: 15−81, (044) 200−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о профработах на сетях в Подольском районе и об установке в квартирах киевлян антимагнитных пломб, которые помогут сократить потери воды и таким образом бороться с недобросовестными потребителями.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что государство всерьез взялось за коммунальную сферу после вступления в силу Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Вскоре украинцы смогут жаловаться на отключение горячей воды и холодные батареи в специальную инспекцию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter