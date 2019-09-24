В Киеве изменится график работы некоторых троллейбусов и трамваев

Украина

В Киеве внесены изменения в работу некоторых трамваев и троллейбусов в ночь на 25 сентября. Так, схема движения троллейбусов №№ 16 и 23 изменится в связи с реконструкцией улицы Академика Туполева. Последние отправления по своему маршруту: троллейбуса № 16 от Майдана Незалежности — в 21:52, 22:05, от улицы Академика Туполева — в 22:34, 22:55; троллейбуса № 23 от Лукьяновской площади — в 21:58, 22:12, от улицы Академика Туполева — в 22:20, 22:44. С 23:00 маршруты указанного транспорта заканчиваются на площади В. Марченко.

Сократится режим работы троллейбусов №№ 27А и 30, также изменится маршрут троллейбуса № 92Н, что обусловлено ремонтом контактной сети по улице Народного Ополчения. По своей трассе в последний рейс троллейбусы отправятся: № 27А от улицы Дегтяревской — в 23:22, 23:39, от станции метро «Почайна» — в 23:14, 23:35; № 30 — от Кадетского Гая — в 21:43, 22:00, от улицы Милославской — в 23:03, 23:20. Движение № 92Н организуют от проспекта Свободы до Севастопольской площади.

Тем временем отправления троллейбусов № 41 от станции метро «Святошин» в 00:02 и от улицы Тулузы в 00:25 отменяются.

В ночь на 25 и 26 сентября из-за ремонта путей на улице С. Скляренко сокращается график работы трамваев №№ 16 и 12. Последние отправления по собственному маршруту: № 12 от Контрактовой площади — в 21:01, 21:25, от Пущи-Водицы, 14 линии — в 22:20, 22:41; № 16 от Контрактовой площади — в 22:00, 22:25, от станции метро «Героев Днепра» — в 22:44, 23:09.

Между тем дорожники капитально ремонтируют улицу Пушкинскую и частично ограничено движение между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной. Ориентировочно, до конца сентября. Также на улице Круглоуниверситетской движение ограничили на два месяца. А из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года.

Сейчас ремонтируют проспект Степана Бандеры, улицы Туполева, Пушкинскую Дорожники трудятся на проспекте С. Бандеры, путепроводах на улице Богатырской (возле станции метро «Почайна»), продолжается реконструкция Дарницкой площади.

Уже открыли частично движение по Борщаговскому путепроводу: одну полосу в сторону центра и две — в обратном направлении. В течение текущей недели ремонтники планируют демонтировать два временных трамвайных переезда и соединить трамвайные пути на путепроводе с теми, которые находятся за его пределами. До конца сентября обещают восстановить движение скоростного трамвая.

Напомним, что в связи с ремонтом путепровода вместо трамваев №№ 1 и 3 временно пустили автобусы, также прекращено движение троллейбуса № 27К, который обычно курсирует по маршруту — ж/с Киев-Волынский — Индустриальный путепровод. Его временно заменили автобусным маршрутом. Обещают до конца сентября восстановить движение троллейбуса.

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