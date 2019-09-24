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Украина

Оккупанты запустили по Крымскому мосту дизельный поезд (фото)

15:15 24 сентября 2019 585
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

На незаконно построенном Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Так, в поездке участвуют российский олигарх Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив.

Согласно проекту, на мосту должны быть положены два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов до 120 км/ч, грузовых — 80 км/ч.

Планируется, что маршруты свяжут оккупированные Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с российскими Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.

Как писали «ФАКТЫ», ранее старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост — вещь абсолютно бесполезная и, по большому счету, нужная всего одному человеку — президенту России Владимиру Путину. Этот мост долго не простоит. Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам.

Отметим также, что Крымский мост не единственный в Украине, который может рухнуть. Так, знаменитый мостостроитель Георгий Росновский заявил, что один из киевских мостов также может рухнуть в любой момент.

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