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Жена Гармаша опровергла экстренную госпитализацию актера

15:58 24 сентября 2019 76
Сергей Гармаш
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Супруга народного артиста России Сергея Гармаша, который якобы травмировался в аэропорту в Ростове-на-Дону, назвала выдумкой новость про экстренную госпитализацию актера.

Инна Германовна заверила, что она не понимает, кто придумывает подобные новости. Она говорит, что 61-летний актер сейчас отдыхает на даче и прекрасно себя чувствует.

«Я не знаю, кто это всё распространяет. У нас всё в порядке, он на даче. Никто не госпитализирован», — заявила Инна изданию «Подъём».

Напомним, в СМИ появились сообщения, что Сергей Гармаш в состоянии алкогольного опьянения упал на парковке в аэропорту «Платов». Якобы он серьезно травмировался, получив черепно-мозговую травму. Артиста доставили в больницу Новочеркасска.

Напомним, Сергей Гармаш родился в Украине, закончил Днепропетровское театральное училище. Позже поступил в МХАТ, и с 1984 года по сей день служит в театре «Современник», снимается в кино. Он известен по таким фильмам, как «Обитаемый остров», «Беспредел», «Дом», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир»

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