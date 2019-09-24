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Жена Гармаша опровергла экстренную госпитализацию актера
Супруга народного артиста России Сергея Гармаша, который якобы травмировался в аэропорту в Ростове-на-Дону, назвала выдумкой новость про экстренную госпитализацию актера.
Инна Германовна заверила, что она не понимает, кто придумывает подобные новости. Она говорит, что 61-летний актер сейчас отдыхает на даче и прекрасно себя чувствует.
«Я не знаю, кто это всё распространяет. У нас всё в порядке, он на даче. Никто не госпитализирован», — заявила Инна изданию «Подъём».
Напомним, в СМИ появились сообщения, что Сергей Гармаш в состоянии алкогольного опьянения упал на парковке в аэропорту «Платов». Якобы он серьезно травмировался, получив черепно-мозговую травму. Артиста доставили в больницу Новочеркасска.
Напомним, Сергей Гармаш родился в Украине, закончил Днепропетровское театральное училище. Позже поступил в МХАТ, и с 1984 года по сей день служит в театре «Современник», снимается в кино. Он известен по таким фильмам, как «Обитаемый остров», «Беспредел», «Дом», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир»
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