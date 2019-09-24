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Пьяный Сергей Гармаш загремел в больницу: что произошло

12:50 24 сентября 2019 243
Сергей Гармаш
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский актер Сергей Гармаш, обладатель премии «Ника», попал в больницу в Новочеркасске. Он был экстренно госпитализирован в связи с травмой головы, которую получил в ростовском аэропорту «Платов». Как сообщает Телеграм-канал 112, ссылаясь на свои источники, артист разбил голову. Очевидцы инцидента заявляют, что Гармаш якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Других деталей инцидента не сообщают. Пока нет данных и о серьезности травмы и состоянии здоровья Гармаша.

Слухи о том, что у актера проблемы с алкоголем, ходят давно.

Напомним, Сергей Гармаш известный по многочисленным ролям в театре и в кино. Он снялся в фильмах «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Стиляги», «72 метра», «Армавир» и других. Много лет актер служит в московском театре «Современник».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда культовых российских фильмов Марк Горонок получил серьезные травмы в результате ДТП. Актеру требуется дорогостоящее лечение и реабилитация.

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