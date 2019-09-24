24.06 / 24.33 26.34 / 26.78
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Луч надежды в момент отчаяния": известный блогер потроллил "возвращающегося" Януковича

16:14 24 сентября 2019 62
янукович
Инф. «ФАКТОВ»

Планы Виктора Януковича вернуться в Украину, озвученные адвокатом экс-президента, наделали много шума в соцсетях. Кроме разгневанных и возмущенных, в Украине нашлись и те, кто собирается приехать встречать беглеца в аэропорту.

Тонким троллингом по поводу грядущего возвращения Януковича отметился офицер, волонтер и военный журналист Мирослав Гай.

«Я очень рад, что Виктор Янукович решил вернуться в Украину. Жалею только, что могу не успеть поздравить его первым, такое количество желающих сделать это. Уверен, что большинство собратьев уже готовятся к горячей встрече старых друзей. Это действительно отличная новость, на фоне того ужаса, что творится вокруг. Луч надежды во время уныния», — с сарказмом заявил волонтер.

скрин

Подписчики Гая в Facebook черный юмор оценили и ответили в том же духе.

скрин

скрин

Напомним, Янукович покинул Украину в феврале 2014 года и осел в РФ, откуда периодически дает пресс-конференции. В Украине Янукович был заочно осужден за государственную измену и пособничество агрессивной войне. Приговор был вынесен в январе 2019 года. Януковичу дали 13 лет лишения свободы. Адвокаты пытаются оспорить судебный вердикт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер