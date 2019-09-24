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"Луч надежды в момент отчаяния": известный блогер потроллил "возвращающегося" Януковича
Планы Виктора Януковича вернуться в Украину, озвученные адвокатом экс-президента, наделали много шума в соцсетях. Кроме разгневанных и возмущенных, в Украине нашлись и те, кто собирается приехать встречать беглеца в аэропорту.
Тонким троллингом по поводу грядущего возвращения Януковича отметился офицер, волонтер и военный журналист Мирослав Гай.
«Я очень рад, что Виктор Янукович решил вернуться в Украину. Жалею только, что могу не успеть поздравить его первым, такое количество желающих сделать это. Уверен, что большинство собратьев уже готовятся к горячей встрече старых друзей. Это действительно отличная новость, на фоне того ужаса, что творится вокруг. Луч надежды во время уныния», — с сарказмом заявил волонтер.
Подписчики Гая в Facebook черный юмор оценили и ответили в том же духе.
Напомним, Янукович покинул Украину в феврале 2014 года и осел в РФ, откуда периодически дает пресс-конференции. В Украине Янукович был заочно осужден за государственную измену и пособничество агрессивной войне. Приговор был вынесен в январе 2019 года. Януковичу дали 13 лет лишения свободы. Адвокаты пытаются оспорить судебный вердикт.
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